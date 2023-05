A Bama podacast következő vendége Sors Tamás világcsúcstartó, többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar úszó. Sors Tamás a világversenyeken szerzett élményeiről is mesél, de kitér a pécsi paraúszás sikereinek gyökereire, illetve arra is, hogy egy sportoló hogyan tudja folytatni hétköznapi életét az élsport mindennapos hajtása és feszültsége után, milyen szakmai segítséget kaphat a befejezést követően, ha úgy érzi, hogy szüksége van rá. Beszélgetésükben még az is szóba kerül, hogy Tamás szeretne-e a jövőben edzősködni.