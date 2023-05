A színészek által szüretelt bort is átadták

A 2022/2023-as évad borait már megízlelhette a közönség és a dolgozók is a teátrum büféjében, valamint a művészklubban. Mostantól az újakat is megkóstolhatják, sőt, a vendégjátékra érkező társulatok is fogyaszthatnak belőlük. Május 24-én a zágrábi Komedija társulata adja elő a Jézus Krisztus szupersztár című rockoperát a nagyszínpadon, így a SzínHáz borait már ők is élvezhetik a szünetekben. A szeptemberi színész szüret eredményeként, amelyen a PNSz társulatából többen is részt vettek a borászati munkálatokban, mostanra szintén elkészült egy kisebb adag rozé, ezt üvegbe zárva a kutatóintézet munkatársai át is adták a teátrum vezetőségének, így a művészekkel közösen kortyolhatják majd az italt, amelynek létrejöttében ők is fontos szerepet játszottak.