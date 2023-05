Bock-Báthori Emese szervező elmondta, sokan érdeklődtek a rendőrségi bemutatók iránt is, hiszen ki lehetett próbálni például az ujjlenyomatvételt, de a rendőrautókat is megnézhették a kicsik, és bűn- és balesetmegelőzési foglalkoztatókkal is készültek az egyenruhások a gyerekeknek. Mindeközben a Villányi Ifjúsági Klub sport- és ügyességi feladatokat szervezett a sportpályán. A délelőtti főzőversenyre 6 csapat jelentkezett, és az általuk választott ételt főzték meg. Az első három helyezett mellett a másik három csapat különdíjat kapott, így mindenkit jutalmaztak a szervezők. A villányi Ifjúsági Klub tagjai paprikáskrumplit főztek, az adagokat pedig becsületkasszával értékesítettek, és nagyon örültek, hogy majdnem az egész el is fogyott.

Ebéd után sportbemutatók váltották egymást a színpadon, illetve a színpad előtt. A bólyi Attitude Dance Egyesület két korcsoportja táncolt, azután alakformáló aerobik órát tartott Horváth Lilla, majd Maul Anikó nagyon pörgős FitRBox órájához csatlakozhatott a mozogni vágyó közönség és kangoo bemutató is színesítette a programot. A legkisebbeket ezután a Hangoló Bábszínház előadása, valamint a Hangerdő Társulat interaktív koncertje szórakoztatta.

A rendezvény ideje alatt a gyerekek ingyen használhatták a légvárat, és az arcfestők, illetve csillámtetoválók is várták őket. Emellett csocsózhattak, kézműveskedhettek, és a helyi vállalkozók felajánlásainak köszönhetően még a körhintára is annyiszor ülhettek fel, amíg kedvük tartotta.