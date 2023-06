Szombaton, a Rozé Fesztivál főnapján a Villányi Pincesoron és a Rendezvénytéren is programok várják a látogatókat. Kora délutántól a Rendezvénytéren Dj Tomi ráhangoló zenéi szólnak, 15 órától pedig már érdemes a pincesoron gyülekezni a rozé szépségversenyre. A jelmezeket ezúttal is mustrálják, a legkreatívabb rozé maskarákat pedig díjazni is fogják a bulifutás után. A Rozé Maratonra a közös bemelegítés 15:30-kor kezdődik a pincesoron, a bulifutás (melynek egyetlen kötelező eleme, a rózsaszín öltözet, vagy kiegészítő) 16 órától indul. A 3 km-es távon több frissítőpont is lesz, ahol a rosé fröccs, vagy málnaszörp várja majd a rózsaszínben futókat. Ezen kívül egy hivatalos futóverseny is indul a FutaFöld Sport Egyesület szervezésében, negyed-maraton távon (FutaVillány - FutaBor).

17.30-tól Tompeti és Barátai vidám műsora szórakoztatja a családos fesztiválozókat, 19 órától a Villányi Rendezvénytér színpadán a Villányi Ifjúsági Fúvószene­kar zenél, majd 20 órától a Brains, 22 órától pedig a ValMar duó ad koncertet. Az éjszakai bulihangulatról ezek után 23.30-tól Pepe Video Disco-ja gondoskodik.