A kutyaiskola megvalósítása akkor fogalmazódott meg Barbiban, amikor ő maga is belevágott a kutyatartásba és rájött, hogy ez az egész nem csak egy habos torta. Vannak nehéz helyzetek, amelyeket kezelni kell. A megoldásokat azonban meg kellett keresnie, és amikor belecsöppent ebbe a világba, akkor jött rá, hogy neki ez a hivatás a nagy szerelem.

– Rájöttem, hogy segíteni akarok azokon, akik hasonló nehézségekkel szembesülnek, amikor úgy döntenek, hogy elkezdenek kutyát tartani. Ezt követően pedig ráleltem hasonló gondolkodású emberekre, akikkel összeálltunk és megalapítottuk a Grundot.

Talán az egyik leggyakoribb kérdés, amit feltesznek Barbinak, az, hogy miért fontos, hogy kutyaiskolába vigyék kedvenceinket. Ezt én sem hagyhattam ki, amire a következő választ kaptam:

– A mai modern világban megváltozott a kutyatartás, más lett a kutyák “funkciója” az emberek mellett. Ma már leginkább társállatként vannak mellettünk, ezáltal pedig nagyobb teret és hangsúlyt kap a kutya-gazda kapcsolat, a harmonikus együttélés. Egy tanult és megfelelően szocializált ebbel sokkal könnyebb és egészségesebb az együttélés, és nem utolsó sorban biztonságosabb is, nem csak önmagára, de a környezetére nézve is.

Miközben figyeltük, hogy a kutyusok és gazdijaik hogyan teljesítik a kapott feladatokat, szó esett arról, hogy a kutyaiskola nem csak a kutyákról szól, hanem a gazdikról is. Nagyon fontos, hogy egy-egy kurzus során az állattartó is tanul. Megtanulják, hogy mire figyeljenek oda, hogyan törekedjenek a harmonikus együttélésre. Ez is az egyik célja a kutyaiskoláknak, hogy megtanítsa a kutya nyelvét és szükségleteit a gazdiknak, hogy a mindennapokban ezáltal könnyebben boldoguljanak, tudatosabbak legyenek.

Arra a kérdésre, hogy mikortól érdemes elkezdeni a foglalkozást a kutyával, roppant egyszerű a válasz: ahogy magunkhoz vesszük. De az oktatást mindig az állat korához és igényeihez kell igazítani. Kutyaiskolába már egészen kicsi kortól kezdve lehet járatni a kedvenceket, de legkorábban akkor, amikor a korának megfelelő oltásokat megkapta. Nekik ajánlottak a kutyaovis foglalkozások, ezt követően már a kölyök kurzusok következnek. Hat hónapos kortól lehet jönni kamasz kurzusra, ami azért is fontos, mert a felnőtté válás előtt még egy nagyon intenzív időszakon esnek át a kutyák. Felnőtt kutyával kezdő vagy haladó tanfolyamra lehet járni, amelyek már csoportosak, és póráz nélkül vesznek rajta részt a kutyák, így fontos, hogy már közösségbe illeszthetők, jól szocializáltak legyenek. Azon ebek számára, akik még nem rendelkeznek megfelelő szociális készségekkel vagy nem érzik jól magukat más kutyák társaságában, nekik egyéni foglalkozásokat tartanak.