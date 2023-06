– Több mint 80.000 nézőt fogadtunk színházunkban, 94-95 százalékos látogatottsággal. Ismét igyekszünk minőséget produkálni minden műfajban a következő évadban is – tette hozzá a direktor, akivel kitértünk a 2023/2024-es évad programjaira is.

Podcast adásunkban kitértünk arra is, hogy a Kamaraszínházban a fiatalok bevonása érdekében folytatódnak az ifjúsági előadások is – ennek jegyében láthatjuk majd Jörg Hilbert és Felix Janosa: Rozsda Lovag és a kísértet című mesemusicaljét. Ebből már hallhatott is a közönség ízelítőt az erkélykoncert során, többek között Katona Levente tolmácsolásában, aki idén gyakorlati évét töltötte a színházban, a következő évadtól azonban ő is a társulat tagja lesz.

Tartsanak velünk!