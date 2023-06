Az elmúlt hétvégén ismét benépesült a babarci sváb utca (a mai Petőfi utca), és életre keltek a régi hagyományok, ugyanis a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat VII. alkalommal rendezte meg a BabArc fesztivált.

A program sváb lakodalmas menettel indult, ami egyben egy népviseleti mustra is. A szokásoknak megfelelően minden évben olyan pár vállalja a menyasszony-vőlegény szerepet, akik az adott évben a való életben is összeházasodnak. Ez az idén is így volt. A menyasszonyt a Tóth család tulajdonában lévő sváb házból kérték ki, a zenét a babarci Dorfmusikanten szolgáltatta hozzá.

Fotó: Laczkó Zoltán

Az idei évben újdonságként a Heimat Egyesület szervezésében csatlakoztak az LDU által indított Kulcs a 300 éves múlt kapujához című programhoz is, így a kulcsos ládát Englenderné Hock Ibolya, az LDU elnöke átadta, majd több helyszínen olvashattak az érdeklődők a németek betelepítésének történetéről, a nyelvjárásról, helyi népviseletre, a babarci németek étkezési szokásairól és gazdálkodásáról. Innovációként a különböző állomásokon QR kóddal az adott témában további információk is fellelhetőek voltak.

Több helyszínen különböző kulturális program fogadta a vendégeket, így a rendezvénysátor után a varróudvarban, majd meseudvarban is több előadás volt látható. A kínálat bőséges volt, tánccsoportok, zenekarok, énekkar, mesemondók színesítették a programot, miközben a gyerekek több állomáson különböző sváb szokásokkal kapcsolatos feladatokat oldhattak meg, amiért kisebb ajándékokat kaptak. De nagyon népszerű volt a táncház is, ahol a kicsik akár szülőkkel is beállhattak énekelni, táncolni.

A résztvevők a régi mesterségekhoz is közelebb kerülhettek: fazekas, kosárfonó, pacskerkészítő, vagy épp a mosónők mutatták be tevékenységüket, amit több helyen ki is lehetett próbálni. A szervezők természetesen a gasztronómiáról sem feledkeztek meg, hagyományos babos ételekkel készültek. Igazi sváb babos tésztát és hagyományosan elkészített rétest lehetett kóstolni, valamint az ételudvar is több babos finomsággal készült. Hozzá pedig a helyi borász mutatta be borkínálatát.

Az estét bállal zárták, melyhez a zenét az UnterRock zenekar szolgáltatta. A jó idő, a jó szervezés, az összefogás meghozta a várt eredményt, fergeteges hangulatú délutánt tölthettek el Babarcon a település lakói és a községbe látogató vendégek.