Mánfán egyre több a kisgyermekes család – a régóta várt és tervezett fejlesztőfoglalkozások június 21-én indulnak, 11 órai kezdettel. Az első, ingyenes bemutatóalkalmat követően minden szerdán ugyanebben az időpontban várják a kultúrházban az apróságokat és szüleiket, nemcsak Mánfáról, hanem a környező kisebb-nagyobb településekről egyaránt. A részvételi díj jelképes, egyesületi tagoknak pedig kedvezményesen 200 forint – a bevételből a foglalkozások további fejlesztéséhez vásárolnának újabb eszközöket.

Mindemellett a Mánfa Fejlődéséért Egyesület a pályázati lehetőségeket is kutatja: asztalokat, székeket is vennének, a Montessori-módszer alkalmazásához szükséges újabb játékok mellett. Cél ugyanis, hogy a jövőben az óvodáskorúaknak is indítsanak hasonló foglalkozásokat.