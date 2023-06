“A nagy erő nagy felelősséggel jár.” Ez a mondat még azoknak is ismerős lehet, akik egyetlen Pókember filmet sem láttak. És hogy miért áll most itt ez a mondat? Azért, mert 2018-ban egy olyan animációsfilmet küldtek nagyvászonra, a Pókember - Irány a pókverzum címen, ami hatalmas sikert aratott a képregényrajongók körében. Ez a siker pedig nagy felelősséget rótt az alkotókra, hiszen ugyanolyan minőségű alkotást vagy még jobbat várnak el a második résztől is a rajongók, amely már megtekinthető a mozikban. E heti podcast műsorunkban pedig beszélünk mindenről is, ami sokak kedvenc szuperhőséhez kapcsolódik.