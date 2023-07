A Villányi borvidék úttörő szerepet játszott a magyar borászat újjászületésében. Magyarország egyik legfejlettebb bortermő vidéke ez. Sikerét egyesek a nagyüzemi termelés alatt összeszokott kiváló szakembereknek, mások az idetelepült svábok kitartásának tulajdonítják – írja a Wikipédia. Tegyük hozzá, az említett sikerhez jócskán hozzájárult az angol Michael Broadbent is, aki a londoni Christie’s aukciósház borászati részlegének igazgatója volt, később a szakma csúcsát jelentő Master of Wine intézményének elnöke, a további csúcsot jelentő Wine and Spirit Education Trust elnöke, meg mindennek az elnöke, amit a borral kapcsolatban a nagyvilág mértékadónak ismer el. Rendszeresen publikált a „legesleg”-kategóriájú szaklapokban is.

Nos, a világhírű szakíró egyik publikációjában vetette papírra azt a mondatot, amely feltette Villányt a nyugati – értsd: fizetőképes – világ bortérképére, eszerint: „…a cabernet franc megtalálta igazi helyét a Földön, Magyarországon, Villányban.” A tiszteletre méltó öregúr 2020. március 17-én hunyt el. Hagyatéka közt felelhető több mint száznegyven jegyzetfüzet, melyek Michael Broadbent kóstolási jegyzeteit tartalmazzák. Kilencvenezer borról.

2023-ra a Villányi Borvidék immár sok-sok nemzetközi elismeréssel büszkélkedhet az ominózus bortérképen jeleskedve olyan borászoknak is köszönhetően, akik immár nem a 2100 hektáros borvidék központjában, Villányban élnek. Nincsenek túl sokan. Riczu Tamás ebből a szempontból amolyan kakukktojásnak számít.

Soron következő podcastunkban a legrangosabb hazai és külföldi sikerekkel is bíró siklósi borászt Mészáros József kapta mikrofonvégre.