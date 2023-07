A sok kezdeményezés ellenére a kifutókon alig látni fogyatékossággal élő embereket és a divattervezők is ritkán gondolnak rájuk. És mivel ők is szeretnek stílusosan, ízlésesen öltözni, ezért e szerveződő rendezvényen megmutatnák saját stílusokat a világnak. Nagy Izabella stílustanácsadó és Balog Klára szociális munkás a pécsi People First Közhasznú Egyesület önkéntes fogyatékossággal élő modelleket és helyi ruhakereskedőket, valamint neves divattervezőket kötnek össze, hogy egy divatbemutató keretében megmutassák, hogy az önazonos stíluskommunikáció és az ízléses öltözködés alapvető emberi igény.