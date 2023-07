– A Táncoló Egyetemet Magyarországon egyedülálló kezdeményezés. Menjünk vissza a kezdetekhez: mi adta az ötletet?

– Törőcsik Mária rektorhelyettes-asszony volt az, aki 2000-ben, amikor a Pécsi Tudományegyetem létrejött a különböző képzési intézmények összeolvadásával, arra gondolt, hogy kellene egy olyan program, amely a különböző karokról érkező hallgatókat, dolgozókat összeköti. Ez lett a Táncoló Egyetem projekt, amely egyrészt fizikai aktivitást kínál, másrészt művészeti tevékenységet is, egy kulturális programot.

– És ön azonnal képbe került?

– Igen, mivel Törőcsik Mária ismerte az én tevékenységemet a Pécsi Balettnél, s ez alapján kért fel arra, hogy alakítsam ki ezt a programot. Teljesen az alapoktól építettem, építettük fel, igyekeztem összegyűjteni a lehető legtöbb táncstílust, ami elérhető volt itt Pécsett, amihez van oktató. Emlékszem, amikor az első, bemutatkozóműsorunkat tartottuk, akkor fél kilenckor csak lézengtek az emberek, tartottunk is attól, hogy mi lesz ebből az egészből.

Aztán kilenckor már a csilláron is lóg­tak, teljesen megtelt az aula. Minden tánc és minden oktató bemutatkozott, utána lehetett jelentkezni. Akkor még a regisztráció papír alapon működött, minden kurzushoz kinyomtattunk egy táblázatot, hogy majd oda írja be mindenki a nevét, s egy idő után már nem is tudtuk ezt kontrollálni, egymás kezéből tépték ki az emberek a jelentkezési íveket. Nagyjából ezren jelentkeztek, teljesen ledöbbentünk. Később már indítottunk haladókurzusokat is, sőt, akkoriban született meg az egyetemi tánccsoport ötlete. Nagyon sok fellépésen vagyunk már túl, háromszáz felett járunk. A kurzusok emellett persze továbbra is mennek, és szerencsére az érdeklődés és a lelkesedés töretlen.

– Köztudott, hogy a pécsi egyetemen rengeteg a külföldi diák. Jelentkeznek ők is a Táncoló Egyetem kurzusaira?

– Igen, határozottan. Egyszer egy latin táncok kurzuson huszonkét nemzet képviseltette magát. Nagyon jó ezt látni, hiszen tánc közben eltűnnek a nemzetek, a vallások. Vannak köztük olyanok, akik már tanítanak, a saját népük táncát, ez különösen felemelő. A tánc tényleg összeköti az embereket, ez egy olyan közösségépítő tevékenység, amit nagyon-nagyon sok helyen jó lenne még inkább kiaknázni.