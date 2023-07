A salsa talán a legismertebb az afro-karibi műfajok közül, a ritmusos, életvidám hangulat a mozdulatokban és a zenében is visszaköszön. Az utóbbi időszakban azonban népszerűvé vált a lassabb, szenvedélyesebb bachata, illetve a még ennél is meghittebb, közeli tartásban táncolt, a párok egymás felé fordulását lehetővé tevő kizomba.

Az oktatóval arról is beszéltünk, hogy a köztudatban sokáig az az elképzelés uralkodott, hogy táncolni csak profi módon, versenyszerűen, fellépések során lehet, vagy pedig ott a másik véglet, a diszkók világa. A salsa és társai viszont lehetővé teszik azt, amit angolul „social dancing” névvel illetnek, azaz a célja „csupán” annyi, hogy jól érezzék magukat és közösségben legyenek.

– Sokan nem tudják milyen szuper dolog csak azért táncolni, mert jó. Engem annak idején az szippantott be teljesen, hogy az órák után még közösen beültünk beszélgetni, sokan most is így csinálják – számolt be Tóth Norbert.

Július 24-ére nyílt programot terveznek

A salsás közösség országszerte egyre tekintélyesebb súllyal bír, volt már például olyan látványos flashmob a fővárosban, ahol a lezárt Lánchídra özönlött számtalan táncos. De nem kell azonban Budapestig menni, az elmúlt években több alkalommal is láthattunk szabadtéri megmozdulásokat a Széchenyi téren vagy éppen a Kossuth téren. Ilyen ingyenes, táncos bemutatóra készül ismét a dr. Salsa csapata július végén, 24-én, hétfőn este terveznek egy bachata open air partit a Kossuth térre este 20.30-tól, amelyen minden érdeklődő bepillantást kaphat a tüzes karibi ritmusok lüktetése által megidézett hangulatba.