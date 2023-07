Vendégünk volt Horváth Rita, spinracing oktató, aki már 16 éve edzősködik. Sokan nem tudják, de rehabilitációnak is kitűnő lehet a spinning. Mi a különbség a spinning és a spinracing között? Kinek ajánlott ez a sport? A tévhitekkel ellentétben ez nem csak egy sima ,,szobabiciklizés". Rita, ha szabad idejében teheti, akkor is sportol, mindkét gyermekét a mozgás szeretetére neveli. Sosem késő új dolgokat megtanulni, nemrég elkezdett masszírozni is. Rita személyében egy rendkívül pozitív, motiváló egyént ismerhettem meg!