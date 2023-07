A Mukiként is emlegetett Mecseki Kisvasút társadalmi munkában épült meg 1962-ben. A diákok, az üzemek, a város vezetői, egy szóval mindenki tett azért, hogy létrejöhessen, amelynek népszerűsége azóta is töretlen. Tíz éve már, hogy a gyerekek lelkesen győzködik a szülőket, hogy hadd mehessenek el a vasutastáborba, hogy megismerjék kedvenc közlekedési eszközük minden csínját-bínját. Még irányíthatják is vonat érkezését, indulását, mindezt a tökéletes felszerelésben: vasutassapkában és irányítójelzővel. Az évek során azonban nem csak ilyen élvezetben lehetett részük a gyerekeknek, hanem sínjavításban is. És a legjobb, hogy decemberben a Vasutas Mikulás is szívesen tesz látogatást a Mukinál, hogy meglepje a kicsiket.