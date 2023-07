Az időutazásnak is beillő, vidáman zajló program során azt mutatják be, hogyan zajlott gépek nélkül a betakarítás, ami az egyik legnehezebb, de egyben a legszebb mezőgazdasági munkának számít még ma is.

Az érdeklődőket fél kettőtől várják a kör Gőzhajó utcai székházánál, ahol kézműves vásár is nyílik.

Az emberek kettőkor indulnak zeneszó mellett lovas kocsikkal a Kölkedi út mellett található búzamezőre, ahol beállnak a táblába a kaszások, sarlósok és a marokszedők, s indulhat a nemcsak imitált, hanem valóban elvégzendő munka. Ezt az ott lévők közül bárki kipróbálhatja.

Az aratók délután négy óra körül érkeznek vissza a kör székházához, ahol késő estig tartanak majd a programok. Lesznek többek között hagyományőrző zenés-táncos bemutatók, bepillanthatunk a kenyérsütés rejtelmeibe, s molnárbemutatóra is sor kerül. A napot pedig utcabál zárja.