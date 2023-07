– A nyár az nem csak stílusbeli, hanem egészségügyi kérdés is. Minekutána szélsőséges időjárás van, ezért valamennyire ehhez alkalmazkodnak a friss trendek is. – mondta Nagy Izabella stílustanácsadó, akivel a nyári divatról beszélgettünk.

A stílustanácsadó megosztotta velünk, hogy 2023-ban is megjelenik a tengerutó érzés az öltözködésben. Ebből következik, hogy a csík, mint minta továbbra is trendi, azon belül is nem a horizontális, hanem a vertikális.

– A tavalyi évhez nagy változás, hogy a fiatalok körében megjelent egy új divat, amelyet úgy hívnak, hogy szupermini, ami annyit tesz, hogy nagyon-nagyon miniszoknya. Ezt azonban csak fiataloknak és jó alakúaknak javaslom. Azoknak, akik narancsbőrrel küzdenek, nekik a cargo nadrág ajánlott, ami most őrületesen divatosnak számít. Ez a ruhadarab a régi szerelőnadrágokhoz hasonlítanak, amelyeknek oldalzsebük volt. Ezt most mindenhol lehet kapni, de a lényeg, hogy könnyű anyagokból, vászonból, lenből, áteresztő pamutból készülnek. – mesélte Nagy Izabella.

Örök klasszikusként említést tettünk a női, virágos ruháról, ami ismételten nagy népszerűségnek örvend. Emellett nagyon divatos most a farmer farmerrel, de ezek nem kemény tömör farmeranyagból készülnek, hanem farmerhatású anyagokból, mint például viszkózból, ami egy nagyon jó viselet a nyári időszakra.

– Ha már az anyagokról van szó, akkor a viszkóz mellett meg kell említenünk a pamutot és a selymet. Ezek is újra csúcson vannak az idei nyáron. A maxi szoknyák egyértelműen trendinek számítanak most, anyagok tekintetében pedig a tüll és pliszé dominál

– emelte ki a tanácsadó.

A színekkel kapcsolatban Nagy Izabella elmondta, hogy a legegyszerűbb színek, mint például a fehér és a fehérnek számtalan változata nagyon mennek most. Emellett azonban megfigyelhető egy nagyon erős színkombináció, ami nemes egyszerűséggel úgy néz ki, hogy pink, pink és a piknek ezerfajtája. Ezt ezért is tartja jónak a tanácsadó, mert mindenkinek meg van a saját pinkje, a saját rózsaszíne, úgyhogy tulajdonképpen mindenkinek jól áll. Ugyanígy népszerű a narancs is, ami azonban már kevesebb embernek áll jól, de kiegészítőkkel be lehet csempészni a szettbe. Illetve a pink és a narancs kombináció is népszerű, ahogyan a lime is, amelyet úgy neveznek, hogy love bird, azaz szerelem madár. Ez tulajdonképpen a ‘80-as évek neonzöldjét takarja.

– A férfiak esetében kicsit szűkebb a mozgástér, hiszen nekik a nyári időszakban is az elegáns megjelenés a hosszúing és a hosszúnadrág. De ezen a téren is megfigyelhető könnyedség: a világos színek, a fehér és árnyalatai, a natúr színek, a bézs dominál. A férfiak esetében is megfigyelhetők a hosszú, vertikális csíkos ingek, illetve anyagok tekintetében a pamut és a vászon, ami ugyan gyűrődik, de azt szokták mondani, hogy nemesen gyűrődik, tehát bátran lehet viselni. – hangsúlyozta a stílustanácsadó.

A hétköznapi viseletek mellett muszáj volt szót ejtünk a strand divatról is, hiszen nyár van, és ha nyár van, akkor kötelező vízpartra menni, ami fürdőruháért kiált.

– Megjelent egy új modell a női fürdőruhák esetében. Ez pedig a hosszúujjas fürdőruha, ami nagyon szuper, főleg azoknak, akik nagyon hamar szénné égnek a napon. 2022-ben már trend volt, de idén is hódítanak az aszimmetrikus fürdőruhák, de az egybe fazon esetében, amit trükkös kivágással spékelnek meg. Mindezek mellett most divatosak a fényes anyagú fürdőruhák, valamint a vintage retro minták: virágminta, lepke, pötty. A bikinik természetesen ugyanúgy divatosak, főleg, ha kicsit csillognak vagy pedig magasabb szabásúak. De mindenképp hangsúlyozni kell, hogy a tervezők kezdik újra felfedezni az egybefürdőruhák eleganciáját

– mesélte Nagy Izabella.

A nők előszeretettel viselnek kiegészítőket még nyáron is, de a stílustanácsadó azt szokta mondani, hogy ilyenkor a minimálra törekedjünk, hiszen a forró napok idején nem kellemes őket viselni. A napszemüvegek és a kalapok viszont esszenciális, elengedhetetlen kellékei az öltözetünknek. Ezzel kapcsolatban így nyilatkozott a tanácsadó:

– A kalapok ugyanúgy divatosak, mint eddig, főleg a szalmakalapok. Ugyanakkor most ismét előtérbe kerültek a baseball sapkák és a vödör sapkák, amelyeket kisbabákra szoktak adni. A nagy ho-ho-horgász viselt ilyet a mesében. A napszemüvegek szintén elkerülhetetlen és fontos kellékei öltözetünknek. Ebben a tekintetben a vintage és retro keretes napszemüvegek figyelhetők meg pink, illetve fehér kerettel. Ezzel párhuzamosan megjelent egy szűk, vékony típusú fazon, de az örök klasszikus a pilóta fazon.

A kiegészítők után áttértünk a lábbeli témára is, ami nyáron szintén kiemelt figyelmet kap. A nők helyzete itt is könnyebb, mint a férfiaké. Egy férfi, hogyha munkába megy, akkor egyszerűen kizárt, hogy papucsot vagy szandált viseljen, hiszen a helyzet eleganciája megköveteli a zárt lábbelit. De városi séta alkalmával mindkét nem választhatja őket viseletnek. A nőknél a szandál az örök divat. És nem is az a kérdés, hogy szandál vagy papucs, hanem hogy melyik fazon. Ugye van egy nagyon kényelmes típus, ami most divatos. Illetve a hölgyek esetében most nem a lekerekített, hanem a négyzet alakú formák dominálnak.