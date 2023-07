– Jól érzem magam. A kedvenc részem egyértelműen a vonatozás – mesélte lapunknak Sipos Albert, aki most először volt részese ennek a tábornak. Mint megtudtuk, a fiatalok délelőttönként szakmai programokon vettek részt, ahol megismerkedtek a szabályokkal, a környékkel, és azt is megtudták, hogy mi a dolga egy kalauznak. A menetrend alapján az ebédet szervezett események követték. Az egyik délutánt ennek fényében egy madártani bemutató színesítette.

Szombatonként mindig egy másik kisvasutat vagy emlékhelyet látogatunk meg – részletezte Andróczi István, a Mecseki Kisvasútért Alapítvány vezetője. – A legutóbbi táborok során célba vettük a dombóvári fűtőházat, de nemrégiben a Zselici Csühögőt is testközelből láthatták a gyerekek. Ezen a héten a Gemenci Állami Erdei Vasút lesz terítéken, a napot pedig fagyizással zárjuk majd a Sugovica holtág partján. A táborba hatéves kortól tizenhárom éves korig jelentkezhetnek a gyerekek. Idén nyáron összesen négy turnusban indították el a kisvasutas tábort, melynek utolsó menete július 31-én veszi kezdetét. Azon a héten is számos izgalmas és érdekes programmal készülnek a fiatalok számára. A tervek között szerepel például a Palotabozsokon található vasúti múzeum meglátogatása, illetve jégkrémezést is beiktatnak a Dombay-tónál.

Születésnapot is tart a Muki

A Mukiként is ismert Mecseki kisvasút nemcsak táborokat szervez, hanem kérésre születésnapi partikat is rendez. Legyen hétköznap vagy hétvége, a kisvasutat e célból bárki kibérelheti egy órára. Sőt, pluszköltség ellenében a szervezők fel is díszítik a vagonokat. A hatvan perc alatt az ünneplők szabadon vonatozhatnak, illetve versenyezhetnek is a résztvevők, hogy ki gyorsabb Mukinál.