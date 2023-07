Mindezek mellet Kantavárra kirándulnak, ahol megismerkednek a terület történetével, valamint a középkori gyógynövényekkel és harci játékokkal is. És ha ez nem lenne elég, akkor őskori régészeti tárgyakat is érintenek a gyerekek, valamint római ételeket is kóstolnak, és Kelta arcfestést és szerepjátékot is ígérnek a szervezők.

Szóval, aki nem akar lemaradni, annak cselekednie kell. További információt szerezni, valamint jelentkezni a vadvari.katali[email protected] e-mailcímen, vagy a 06302982771 telefonszámon lehet.