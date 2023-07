Lesz ottalvós nap is

Ezen a héten általános iskolások táboroznak Vágotpusztán, ahová Pécsről autóval viszik őket a táboroztatók. S bár a korábbi turnusban voltak 18-an is, most családias létszámban vannak: hét gyermek próbálgatja nap mint nap a feladatokat Péter és Zoltán segítségével. A pályákon napról napra bátrabban és ügyesebben gyakorolnak a fiúk, pihenésképpen pedig bunkert építenek, bújócskáznak, ipiapacsoznak, vagy szabályokat fektetnek le maguknak és társaiknak, hogy ki mit mennyi idő alatt teljesítsen. A következő héten egyébként egy éjszakát kint is alszanak sátorban a táborozók, s elképzelhető, hogy jövőre minden turnusban lesz egy-egy ottalvós nap is.