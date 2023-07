Már nagyon régóta szervez a gyerekeknek tábort a PécsZoo. Ennek népszerűsége már az 1980-as években jól látszódott, ahogy a képek is bizonyítják, és a programok már akkor is sokrétűek voltak. Nem csak arról szólt, hogy cuki állatokkal ismerkednek meg a gyerekek. Nem, a komolyabb feladatokból is ki kellett venniük a részüket. És ez a napjainkban tartott Zoo-Táborokra is igaz. A gyerekek be vannak osztva a gondozók mellé és részt vesznek az etetésben, itatásban, valamint a kifutók takarításában is. Azt hinné az ember, hogy utóbbiban azért nem szívesen vesznek részt a táborozók, pedig de.