– Kiegészítő elfoglaltságokkal, népi fajátékokkal is készülünk, illetve ugrálóvár is várja a gyerekeket. Ritka alkalom, hogy a Püspöki Palota kertjében ugrálóvárat fújunk fel, de most erre is lehetőség nyílik. Az idei év újítása a termelői piac, amit a Dóm tér aljára szervezünk, ismerős helyi termelők részvételével. Lesz íjászat is a Barbakán kertben, illetve élménylovaglás, amelyre a PTE-PEAC Vívószakosztály is eljön. Bemutatkoznak az egyházmegye közösségei is a palota kocsiszínjében – ez a régi folyosó, ahol annak idején a kocsik és hintók jártak a palotába, most ez is megtelik élettel