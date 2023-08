Fél hattól megemlékezés és koszorúzás lesz a Hősi keresztnél, fél héttől pedig a Tinódi Vegyeskar ad koncertet. Napközben a város és a térség táncosai, fiataljai mutatkoznak be fellépéseik során, este pedig az Anconai szerelmesek, valamint a Rudán Joe Band és Kalapács József, illetve a Veracruz zenekar muzsikál. A belvárosban este fényfestéssel világítják be az épületeket egészen éjfélig. Szombaton tartják a Kövesi István labdarúgó-emléktornát is a sportpályán.

Vasárnap, szeptember 10-én, tíztől fogathajtó versenyre kerül sor a vár nyugati oldalán, 11-től pedig a Zrínyi téren ismét végvári jeleneteket láthatunk. 11-től a Magyar-Török Barátság Parkban koszorúznak, majd a főtéren szokás szerint a hagyományőrző alakulatok tesznek ünnepi jelentést. Háromkor a Vigadó téren koszorúzzák Zrínyi szobrát, négytől pedig ismét felelevenítik a várban Szigetvár ostromát. Délután fellép a Bóbita Bábszínház is, majd óriásbábos felvonulás is várható a belvárosban. Este a Füred Dixieland Band és Falusi Mariann, valamint a Menthol zenekar lép fel, nyolctól pedig tűzijátékkal egybekötött záróünnepségre kerül sor.