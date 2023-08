Vendégem volt Balatonyi Barbara, akinek a ,,vérében” van a szertartásvezetés, a párok összeadása. Barbi teljes szívvel csinálja a szakmáját. Ideális esküvőszezon a nyár vége, de már kora ősszel is sokan esküdnek meg. Barbara szerint visszaesés tapasztalható az esküdtek számát tekintve.

Esküvőn belüli extra szertartásokról, megerősítő ceremóniákról is beszélgettünk; kötélfonás, hagyományos gyertyagyújtás, faültetés, homokceremónia, festés.

A folyamatos önképzésről is kérdeztem. Barbara gondolkodik azon is, hogy több nyelven vezessen ceremóniát; németül és olaszul is, de hogy még milyen tervei vannak a jövőre nézve az a beszélgetésünkből kiderül!