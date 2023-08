Még mindig részt vesz a működésben

Dobszay József nyugdíjba vonulása után is kiveszi részét a munkából. Fia, Dobszay Tamás már gyerekként „kisszódásnak” hívta magát, a főiskola elvégzése után pedig a cég informatikusa is lett. Az őáltala kreált szoftver szabja meg a mindennapi rakomány összetételét. A ballonos szóda töltése, a szállítás és a számlázás is az ő feladata. A palackos szódák töltése, a göngyöleg előkészítése és a szállításban való részvétel hűséges segítőjük, András feladata. Az üzem műszaki és pénzügyi részét még mindig a vállalkozás alapítója kezeli, azonban úgy érzi, hogy még több segítségre lenne szüksége. A kereslet bővülése megkívánja, hogy még egy fővel bővítsék az üzem dolgozói létszámát.