Vendégünk volt Dr. Horváth Attila orvos, a Magyar Fájdalom Társaság volt elnöke. Mi az a fájdalom? Hogyan lehet definiálni? Mi befolyásolja azt? Beszélgettünk a fájdalomterápiáról, és a fájdalomcsillapítás különböző módszereiről is. Sokan nem is gondolnák, de a különböző fájdalmak életmódváltással is csökkenthetőek. Vannak olyan emberek, akik nem éreznek fájdalmat, ez pedig rengeteg veszélyt hordoz magában. Vajon a férfiak vagy a nők viselik el jobban? Szót ejtettünk még a téma kapcsán a legújabb tudományos kutatásokról is.