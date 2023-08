Nem most volt, amikor a strandok is a pihenés és a társas tevékenységek helyszínévé váltak. Egészen a viktoriánus kori Angliába kéne visszautaznunk a kezdetekhez, de ilyen messze nem fogunk most eljutni a múltidéző hasábjain. Csak az orfűi tórendszerig megyünk, hogy felidézzük, és emlékezzünk, hogy miért imádunk kijönni ide minden évszakban.

Már évtizedekkel ezelőtt is hatalmas élet volt itt. A tórendszer első elemét, az Orfűi-tavat hatvan évvel ezelőtt adták át – idén ünnepli születésnapját –, aztán szépen lassan épült ki a többi három tó.

A csobbanni vágyók kezdetben a mesterségesen kialakított úszómedencét látogatták, amelynek falára könyökölve gyönyörködhettek a fürdőzők a korábban kialakított tó látványában. Ez érdekesnek tűnhet elsőre, de évtizedekkel ezelőtt még tiltva volt a fürdőzés a tavakban. Ennek oka, hogy egy völgy lett feltöltve vízzel, így minden fa, bokor benne maradt, és kellett egy kis idő, hogy ezek elkorhadjanak, és ne okozzanak balesetet.