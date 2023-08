Vendégünk volt Jónás Gergely, a Máltai Szeretetszolgálat Dél- Dunántúli régiójának ügyvezetője. A szervezet több mint 30 éve van jelen a Dél-Dunántúli régióban. Országosan 2500, régiós szinten 500 önkéntes segítő, ezen felül még gimnazisták, egyetemisták segítik a működést. Jónás Gergely fontosnak tartja az idősek bevonását is a munkába, hiszen így nekik is van lehetőségük egy stabil közösséghez tartozni. A Máltai Szeretetszolgálat sok hátrányos helyzetű gyermeknek segített az életben, illetve szakmában való elhelyezkedésben. Van, aki a zene területén, most már a 100 Tagú Cigányzenekarban játszik, de olyan is van, aki profi sportoló lett.

Minden segítséget szívesen fogadnak, legyen szó tartós élelmiszerről, jó állapotú ruháról, gyermek tárgyakról, babakocsiról, rugdalózóról!

Tartsanak velünk!