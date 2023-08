Vendégünk volt Miseta Zoltán, vendéglátós szakember, akivel beszélgettünk a szakmáról, kezdetekről, tapasztalatairól. Zoltán a Pécs - Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával is szoros kapcsolatban áll, képzőhelyeket akkreditál, illetve a Blöff bisztró tulajdonosaként az utánpótlásra is jobban rálát. Vajon népszerű-e még manapság a vendéglátásban dolgozni? Sok más témát is érintettünk még, kiderült, hogy egy luxushajón is dolgozott New Yorkban.