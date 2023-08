Vendégem volt Riszt Kamilla, volt üzletvezető, hostess, pultos, akinek nagyon sok munkahelye volt már. Kamilla számos helyen dolgozott Angliában is, köztük a Five Guys Amerikai Étteremben, de duty managerként is kipróbálta magát. Mesélt arról, hogy mennyivel volt másabb kint dolgozni mint itthon. A vendéglátós karrierje külföldön kezdődött. Kintről hozta azt a mentalitást is, hogy törekszik és képes is bármelyik pozícióban helytállni, amit rábíznak. Beszélgettünk még a hostess munkákról, a nők rivalizálásról, és arról is, hogy milyen lehet egy jó hostess.

Számos érdekes történetet mesélt, amit munkái során élt meg!

