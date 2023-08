A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint augusztus 4-én, pénteken 17.30 órakor rózsafüzér és loretói litánia imádsággal indul a búcsú, 19 órakor szabadtéri szentmisét mutat be Felföldi László pécsi megyés püspök, amelyet követően körmenetet tartanak a kegy­kép másolatával a Havi-hegyi sétányon. Utána, 21 órakor görögkatolikus szent liturgiát végez Zajácz Gábor parókus, éjfélkor csendes szentmisét mutat be Kövesi Ferenc plébános az elhunyt zarándokokért, majd virrasztásra lesz lehetőség a templomban reggelig. Augusztus 5-én, szombaton 7.30-kor indul az imádságos, énekes körmenet a Szent Ágoston-templomtól a Havi-hegyre. A kegytemplomban a nap folyamán horvát és német nyelvű szentmiséket is tartanak. A délutáni szertartást követően ismét körmenetet tartanak a kegykép másolatával, majd szerény agapéra várják a jelenlévőket.