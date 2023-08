A Pécsváradi Nyugdíjas Egyesület Amatőr Művészeti Csoportjai is, az örömtáncosok, a férfikórus, valamint a néptáncosok is tiszteletüket teszik a rendezvényen és műsoraikkal kedveskednek az érdeklődőknek. Ezután átadják a helyet Keller Miklósnak énekesnek, majd őt a New Generation Modern Tánc nevű csoport követ.

Az élőzenés koncertet a Barátunk, Marko! formáció szolgáltatja, akiknek műsora után elstartol a falunapi bál a Sóhaj zenekarral.