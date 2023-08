A csodára, amit felfedeztünk, egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, aki olyan kedvesen szólt az általa megtapasztalt élményről, hogy egyszerűen mi sem hagyhattuk ki. De miről is írt nekünk olvasónk? Arról, hogy egy kedves ismerősüknél, Várhalmi Györgynél és feleségénél járva megcsodálhatta az 1969 óta a mai napig is hobbiként épített hatalmas TT vasúti terepasztalt – nem vagyok szakértő, így ennek a TT-nek a megmagyarázásához az internethez kellett fordulnom: „a TT építési nagyság jelölés 1:120 méretarányt jelez a vasútmodellezésben, ami 12 milliméternyi nyomtávot jelent.”

Ha csodának nevezünk valamit, akkor biztos, hogy a látványtól szóhoz sem tudunk jutni, és csak egy „hűha” szócska hagyja el a szánkat. Egy olyan méretű és részletgazdag terepasztal tárult elénk a helyszínen, ami rögtön árulkodott készítője szenvedélyéről.

– Gyerekkoromban Egerágon laktunk, és ott volt egy játszótér, ahol vagonokat készítettünk fából, és játszottunk, majd mikulásra kaptam egy gőzmozdonyt, amit fel kellett húzni. Majd felnőttként, amikor beköltöztünk Pécsre, a volt kollégák vettek ilyen vasúti elemeket, és akkor úgy döntöttem, hogy én is veszek. Ez történt 1969-ben, és azóta építem a terep­asztalt

– mesélte Várhalmi György.

A terepasztalt sínek hálózzák be. Huszonöt darab mozdony és százötven kocsi alkotja az asztalt, na meg váltók, lámpák, sorompók, és minden ugyanúgy precízen működik, mint egy igazi vasútnál, csak kicsiben.

Évről évre bővült az asztal, amelyhez az elemeket Pécsen és Budapesten szerezte be Várhalmi György, aki minden egyes részét, részletét szereti a terepasztalnak, de ahogy fogalmazott, ezt csak úgy lehet csinálni, ha az ember kitalál valamit, akkor azt rögtön meg is csinálja.

– Ezerszer volt elbontva és újjáépítve – csatlakozott beszélgetésünkhöz Várhalmi Györgyné –, mert nem olyan volt, amilyennek elképzelte, kitalált valami mást, és folyamatosan kitalált valamit. Rajzolgatott, tervezgetett, és amikor az előbbit láttam, akkor rögtön tudtam, hogy valami el lesz bontva. A férjem nagyon szerette és szereti most is az aprólékos, csipeszes munkákat, amit ez a terepasztal is bizonyít.