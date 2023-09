A borok mellé nem csak borkorcsolya jár

A szervezők a napközbeni boros rendezvényen kívül, a Hetényi Családi Pincészet és Birtokra hívják az érdeklődőket az esti órákban, ahol vacsorázási lehetőség és egyéb kulturális programok is lesznek. A vacsora mellé nem csak kellemes jazz-zene szól majd, hanem stand up fellépés is. A humor kedvelőit a tévéből is ismert Showder klub sztárja, Orosz Gyuri humorista önálló műsora várja a pincészet borkápolnájában.