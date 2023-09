Vendégem volt Dr. Aradi Miklós, állatorvos. Aradi Miklósnak külföldön, Ausztráliában is volt lehetősége kitanulni az állatorvosi szakmát. A Nébih hatósági munkakörében is dolgozott, mégpedig Pécsen az Állategészségügyi Igazgatóság osztályvezetői pozícióját töltötte be, majd megnyitotta saját magán praxisát. Amellett, hogy állatorvos, a vadászat is foglalkoztatja. Beszélgettünk az állatorvosi ügyeletről, annak menetéről. Érdekes történeteket is elmesélt, amelyeket munkája közben tapasztalt meg.