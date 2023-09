Vendégünk volt, De Blasio Domenico volt vízilabdázó, a PVSK OBI szakosztályvezetője és a PSN Zrt. Hullámfürdő létesítményvezetője. De Blasio Domenico 30 évig vízilabdázott, a 2000-es évek elején Olaszországban is játszott. Olyan olimpiai bajnokokkal játszott együtt mint Vári Attila, Koós Zoltán. Legnagyobb álma az volt, hogy Pécsen OB I-es csapat jöjjön létre. Az idei szezonban a 16-os keretben 11 olyan játékos is van, akik pécsi nevelésűek, ez pedig országosan is egyedülálló. Beszélgettünk a szakosztályról, a Hullámfürdőről, fejlesztésekről.