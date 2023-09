A rendezvényt szervező Médl Sándornak számos kötete jelent már meg, és a következőben, amely a hónap végén jelenik meg, bőven mesél az Áper laktanyáról is.

– Ötvennégy év telt el 1969 óta. Ez egy hosszú idő, de az Áper laktanyában átéltek rendkívül meghatározó élmények voltak

– mesélte Médl Sándor.

Szépen lassan összegyűltek az egykori katonák, és egy régi Dunántúli Napló nyomtatott címlapja is előkerült a beszélgetés során, amelyben írnak arról a Köztársaság téri díszünnepségről is, amelyen a Pécsett állomásozó honvédségi és BM-csapatok fiatal katonáinak nagyszabású és soha nem látott katonai pompával lebonyolított eskütétele is megtörtént. Ezen az ünnepségen tették le a katona találkozón résztvevők is az esküt.

Az Áper egy elképesztően fontos időszak volt az összejövetelen összegyűltek számára, amellyel kapcsolatban a szervező így mesélt: