Szeptember 21-én érkezett a magyar, s így a pécsi mozikba is a Feláldozhatók 4., azaz a klasszikus akcióhősöket felvonultató franchise legújabb része. Már az első trailer alapján is úgy tűnt, a film kimondottan a felnőtt közönséget célozza meg, de az első kritikákat olvasva egyértelművé vált, hogy miért csak 18 éven felüliek válthatnak jegyet a Sylvester Stallone által útjára indított akciószéria legújabb darabjára. A Feláldozhatók sorozatot a legtöbben csak azért jegyezték meg maguknak, mert gyaníthatóan ezek azok a filmek, amelyekben a legtöbb akciósztár egyszerre van a vásznon. A Dunántúli Napló két újságírója, Czeczon Enikő és Fülöp Zoltán a mostani beszélgetésben azért ennél árnyaltabb képet ad a korábbi filmekről, de kitérnek arra is, hogy miért érdemes megnézni a legújabb munkát.