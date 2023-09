Ahogy lapozgattam az albumokat, sokszor elcsodálkoztam és meg is jegyeztem, hogy furcsa a pécsi épületeket, helyszíneket jó pár évvel ezelőtti valójukban látni. Egyes képeslapok azonban olyan intézményeket is ábrázolnak, amelyek már nem is állnak a városban, lerombolták vagy az enyészeté lett. A gyűjtő rendszeresen posztol Facebook-oldalára képeslapokat, és elég sokszor belefut olyan kommentekbe, amelyben azt kérdezik, hogy ez hol van, vagy megállapítják, hogy ez nem is Pécsen van, pedig, de, csak sokan már nem láthatták.

A képeslapokat nézve kaptunk egy kis szeletet Pécs múltjából. Láthattuk a régi Állatkertet, a Pécsi Hadapródiskolát, a Tettyét, de a várost ábrázoló lapok mellett megcsodálhattuk a régi karácsonyi és szilveszteri lapokat is.