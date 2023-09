Hogyan találták meg egymást és miként sikerül megszervezni a nagy létszámú találkozót? Az egyik felmenőjük, Győri Vince már korán elkezdte egybegyűjteni a család tagjait, tartva a kapcsolatokat, elkészítették a családfát is. A találkozás létrejöttéhez azonban az internet és a közösségi média is hozzájárult: Facebook-csoportot hoztak létre a szerteágazó rokonság számára, s minden ágon kijelöltek egy megbízottat, aki a prezentációhoz az adatgyűjtést végezte. Persze, a családi adatbázis folyamatos frissítésre szorul, hiszen gyakran születnek új tagok.

– Nálunk mindenki nagyon családcentrikus, szeretünk mindenkiről minél többet tudni, szerencsére most volt alkalom a személyes beszélgetésekre is. A népes rokonságban mindenki igen aktív, sportos, táncos, így focimeccsekre is sor került – mesélte.

Új barátságok szövődtek a népes család tagjai között

A gyerekek külön asztalnál ültek, s bár sokuk most találkozott először, nagyon hamar összebarátkoztak, jó barátságok szövődtek. A családra áldást is kértek a találkozón, majd a közös ebédet és vacsorát követően táncos mulatságot tartottak.

– Felejthetetlen élmény volt, ahogy százötvenen, összekapaszkodva, együtt egy nagy körben énekeltük az Ismerős Arcok dalszövegét, „mi egy vérből valók vagyunk”... A kör közepére bevontuk a négy Győri fiú még élő gyermekeit. Megható volt ezt átélni – mesélte Bálint Tünde.

A Győri találkozót 5-7 évente tartották meg az elmúlt harminc évben, s úgy tűnik, még jó pár hasonló esemény vár rájuk. A lelkesedésük és leleményességük azt mutatja, egy igazán összetartó család előtt nincsenek leküzdhetetlen akadályok: a földrajzi határok és a korkülönbségek sem szabhatnak gátat annak, hogy tudjanak egymásról, időt szánjanak a találkozókra és részesei legyenek egymás életének.