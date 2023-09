Vendégünk volt Sólyom Csaba, a PMFC kapusedzője, aki 20 évesen még a Fradiban is játszott. Sólyom Csaba véleménye szerint a legfőbb céljuk, hogy itt tartsák Pécsen a tehetségeket, amit azzal tudnak a leginkább elérni, hogy meggyőzik a szülőket, hogy jó helyen van a gyerekük. A hitelesség szempontjából elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, felkészültség, amelyek a gyerekek számára is mérvadóak. Mindez sok elemzéssel, készüléssel jár. Sólyom Csaba más labdajátékban is jártas, szabadidejében sokszor kosárlabdázik.