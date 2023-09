Vendégünk volt Katona Ágnes, vezetéstechnikai oktató, aki a kezdetek kezdetén nem is akart igazán megtanulni vezetni, de végül még a vezetéstechnikai szakoktatói képzést is elvégezte. Pedagógus családból származik, folyamatosan képezi magát. Ágnes elmondta, hogy a szakoktatónak jelentkezők 1/3-a tud megfelelni a felvételi követelményeknek. Beszélgettünk arról is, hogy megéri-e ezt a pályát választani a mai világban; anyagilag, erkölcsileg is boncolgattuk a témát. Egy oktatónak számos többlet költsége van, amire a laikusok nem is gondolnának például a baleset okozta károk javítása, kuplungcsere, olajcsere, a jármű bepedáloztatása.