Október 31-én a Pécsbányai Közösségi Házban is a rettegésé és a szórakozásé lesz a főszerep. A szervezők délután 4 és 7 óra között várják az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket. A belépésnél már rögtön édesség várja az érkezőket, de az eseményen lehetőség lesz arcfestésre, táncolásra, lámpáskészítésre és kézműveskedésre is. Mindemelett a jelmezben érkezők külön ajándékban is részesülnek.