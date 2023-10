– A Pécsimami oldalán olvastam először a pályázatról. Már nagyon közeledett a leadási határidő, de mondtam Gergőnek, hogy próbáljuk meg. Megemlítettem neki, hogy egy álomlényt kellene készíteni. Gergő rögtön sietett is a szobájába, és el is készítette, és még aznap el is küldtük a lényről a fotókat és a szükséges adatokat