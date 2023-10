Vendégünk volt Dr. Dénesné Dr. Orcsik Judit, jogász, közgazdász, mediátor, akivel témánk a párkapcsolati konfliktusaink csapdájában. Sok esetben a kapcsolataink felszínén maradunk, nem mélyedünk el komolyabban bennük. Gyermekkorból is sok mindent hozunk, ezeket érdemes feltárni, hiszen sok esetben felnőttkorunkban lévő konfliktusainkra is ezeket a mintákat húzzuk rá. Dr. Dénesné Dr. Orcsik Judit szerint nem attól jó egy párkapcsolat, mert nincsenek benne konfliktusok, inkább attól jobb ha ezeket felszínre hozzuk, feldolgozzuk őket, önismeretet kovácsolunk belőlük és ezáltal fejlődünk a jövőben is. Az sem mindegy, hogy hogyan közöljük a másikkal, hogy beszélni szeretnénk vele, a hibáztatást messziről kell kerülni, magunkról kell tudni beszélni, a saját érzéseinkről. Sokan tudattalanul élik végig az életüket.

Akik tudatosabban élik az életüket ők vajon boldogabbak-e? Milyen konfliktuskezelési stílusok léteznek?