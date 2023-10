Vendégünk volt Kalányos Ricsi, bűvész, pszichológiai előadó. Ricsi régen nagyon introvertált gyermek volt, traumatizált gyermekként nőtt fel. Elmondása szerint édesapja szerhasználó, míg nevelőapja alkoholista volt. 12 – 13 éves korában kezdett el bűvészkedni, ami már akkor is nagy segítségére volt. Napjainkban több darabban is játszik a Pécsi Nemzeti Színházban és a Pécsi Harmadik Színházban. Motiváló lehet a nehéz sorsú gyermekek számára is, éppen ezért járja az ormánságot, ahol saját élettörténetét mutatja be.

Megható történeteket mesélt!

