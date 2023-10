Gyaníthatóan az egyik, ha nem a legfiatalabb klubigazgató a honi labdarúgás sokat látott pályáján Magyar Márk. A Kozármisleny FC élére harmincévesen került, igaz, előtte öt évig már dolgozott a pécsi labdarúgócsapatnál, különféle pozíciókban. A fiatal vezető egyébként Esztergomban született, ott is érettségizett. Felsőfokú tanulmányait már Pécsett, geográfus szakon kezdte meg, majd tanulmányait sportkommunikátor szakon folytatta. Egyetemi gyakorlatát a helyi televíziónál végezte el, majd újságíróként is tevékenykedett. Ezer szállal kötődik Pécshez, a pécsi focicsapathoz is, de most Kozármislennyel kel és fekszik. Ezekről is mesélt Fülöp Zoltánnak, a Dunántúli Napló újságírójának.