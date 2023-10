Összesen huszonnégy csapat nevezett az V. Harkányi Lecsópárbajra, de néhányan többfélét is főztek, így összesen 29 bográcsban főtt a lecsó, emellett volt, aki köcsögben, volt aki tárcsán készítette el az ételét. Mindenféle recept szerint készültek a lecsók, volt krumplis, csípős, virslis, kolbászos, extra szalonnás és cigánylecsó is, így a zsűrinek nem volt könnyű dolga az értékelésnél.

Néhány évvel ezelőtt a harkányi Kiss József Művelődési Ház Alsó Tamás ötlete nyomán kezdte szervezni ezt az őszi programot a helyi közösségek erősítésére. A sorozatot a covid évei ugyan megakasztották, de szerencsére a harkányiak visszavárták a rendezvényt, és idén már többek között Pécsről és a horvát Belistyéről is jöttek a programra. Eddig minden évben az időjárás is kegyeibe fogadta a főzőversenyt, ezúttal is napsütéses időt hozott a szombat, a kisebb (de inkább nagyobb létszámú) főzőcsapatok jó hangulatban tölthették a napot.

A Harkányi Óvoda és Bölcsőde dolgozói kifejezetten csapatépítő programként tekintettek a rendezvényre. Hat kilogramm paprikából és 3 kilogramm paradicsomból főzték a lecsót. A harkányi kézilabdások három csapattal neveztek a főzőversenyre, egyenpólójuk a „Mennyei Megyei Harkányt” jelentő MMH csapatnevet hirdette. A helyi nyugdíjas klub két bográcsban főzött két különféle lecsót, hogy ki-ki olyat ehessen a csapattagok közül, amilyen ízlik neki.