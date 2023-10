Míg a legkisebbek az intézmény aulájában egy vagány halloweeni arcfestésre vártak, addig a víziló látványetetésénél pipiskedve álltak az emberek, hogy lássák, hogy ez az állat hatalmas száját kitátsa. Természetesen több ünnepi etetéssel is készült az állatkert, így aki lemaradt erről a látványosságról, még nyolc lakó táplálkozását figyelhette meg. Az eseményre a rendőrség és a Duna-Dráva Nemzeti Park is kitelepült, az előbbi sejtelmes titkokba és részeges kalandba vezette be az érdeklődőket, az utóbbi pedig a szárnyas ,,fejvadászok” sejtelmes éjszakai életébe kalauzolta el a hallgatóságot.