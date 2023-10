Vendégünk volt Ripszám István, erdőmérnök, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója, akivel beszélgettünk többek között a Mecsekerdő főbb tevékenységeiről. A cég foglalkozik délebbi fafajok betelepítésével is, olyan fákat is hoznak pl.: Bulgáriából, Görögországból Magyarországra, amik a melegebb időhöz vannak szokva, mivel az itthoni időjárásra, 2050-re hasonló klímát jósolnak, mint ami most a balkánon van. Arról is szót ejtettünk, hogy mit tudunk tenni mi magunk erdeinkért. A covid helyzetben jelentősen visszaszorult például a szemetelés az erdőkben.

Milyen funkciói vannak egy erdőnek? A papírfelhasználás nőtt vajon vagy csökkent az utóbbi években? Magyarországon egy egyetem van, ahol erdőmérnöknek lehet tanulni, de vajon hol?

Beszélgetésünkből ezek mind kiderülnek!

Tartsanak velünk!